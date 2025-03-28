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В Таиланде при землетрясении погибли три человека

Губернатор Бангкока Ситтипунт: при землетрясении в Таиланде погибли три человека
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Кадр из видео/Telegram-канал «Baza»

В результате землетрясения в Таиланде погибли три человека, еще 81 пропали без вести. Об этом сообщил губернатор Бангкока Чадчарт Ситтипунт, передает Reuters.

По словам губернатора, в настоящее время возможны повторные подземные толчки. Ситтипунт призвал сохранять спокойствие. Ситуация находится под контролем, отметил глава города.

По информации тайского издания Khaosod, все погибшие в момент землетрясения находились на территории строившегося здания Государственного контрольного управления в районе Банг Су.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых, по данным Associated Press, достигала 7,7. За ним последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4.

Толчки чувствовались в Таиланде, Китае и во Вьетнаме. В Бангкоке обрушилось недостроенное высотное здание, cтолб пыли было видно из разных точек города. Также в городе была объявлена эвакуация жителей многоэтажных домов.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян сообщил, что в Бангкоке, где произошло мощное землетрясение, могут находиться до двух тысяч туристов из России.

Ранее сейсмолог дал прогноз о развитии ситуации с землетрясением в Таиланде.

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