Сейсмолог дал прогноз о развитии ситуации с землетрясением в Таиланде

Сейсмолог Татевосян: скорее всего сильных толчков в Таиланде больше не будет

Новых сильных толчков в Таиланде и Мьянме скорее всего не будет, рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Института физики Земли РАН (ИФЗ РАН) по инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности, доктор физико-математических наук, сейсмолог Рубен Татевосян.

В Мьянме и Таиланде 28 марта произошли два сильных землетрясения. Первые толчки имели магнитуду 7,3 с очагом на глубине 10 км. Эпицентр располагался в районе города Мандалай с населением около 1,2 млн человек. За первым ударом последовал второй, магнитудой 6,4, который, по словам Татевосяна, был афтершоком.

«Что касается афтершоков, то уже произошел один афтершок магнитудой 6,4, что тоже не является слабым землетрясением. Он произошел спустя 12 минут после основного толчка, произошедшего в 9:20 по Гринвичу. В принципе, возможны и другие афтершоки, в том числе достаточно сильные. Еще один афтершок обладал магнитудой 4,6, что существенно меньше основного толчка», — рассказал эксперт.

По его словам, скорее всего, магнитуда дальнейших толчков будет падать.

«Как правило, последующие толчки слабее первых, поэтому с высокой долей вероятности ожидать сильных ударов не стоит. Однако после сильного землетрясения может произойти серия афтершоков, которая может быть такой же сильной. Вспомните, например, Турцию, где произошло два сейсмических события с одинаковой магнитудой. Но, как правило, гораздо чаще сильное землетрясение сопровождается серией афтершоков, где максимальная магнитуда со временем становится все меньше», — заключил сейсмолог.

Ранее были показаны кадры последствий мощного землетрясения в Бангкоке и Мьянме.