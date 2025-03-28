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Мужчина пытался отравить коллегу, добавив в ее колу суперклей

Daily Mail: в США мужчина добавил в колу коллеги суперклей, чтобы отравить ее
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Milwaukee County Distict Attorney's Office

Американец пытался отравить коллегу, добавив в ее колу суперклей, пишет Daily Mail.

Женщина из Висконсина, фигурирующая в материалах дела как Джей Х., впервые заподозрила неладное несколько недель назад, когда заметила странный химический привкус в своем напитке. После употребления напитка она неоднократно чувствовала недомогание.

«Решила установить камеру на рабочем месте, чтобы понять, что происходит», — рассказала она.

На полученных кадрах Джей отчетливо увидела, как 34-летний Джозеф Росс подходит к ее столу и добавляет в напиток вещество из тюбика с клеем. Во время допроса подозреваемый признался в содеянном, хотя и пытался минимизировать свою вину.

При обыске рабочего места Росса полиция обнаружила латексные перчатки и бутылку суперклея, что стало вещественным доказательством по делу. Сейчас мужчине предъявлено официальное обвинение по статье о добавлении посторонних предметов в продукты питания. Это уголовное преступление класса I, которое предусматривает до трех лет тюремного заключения и штраф до $10 тысяч.

Ранее мужчина пытался отравить жену и сына замороженной пиццей.

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