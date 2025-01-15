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Мужчина пытался отравить жену и сына замороженной пиццей

В Германии мужчина попытался отравить жену и сына, добавив яд в пиццу
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Shutterstock

В Германии отец пытался отравить домашних пиццей, сообщает Bild.

В начале декабря прошлого года семья из Баварии поужинала разогретой в духовке пиццей. 55-летняя Анке Х. и ее 25-летний сын внезапно почувствовали себя плохо и были доставлены на машине скорой помощи в больницу с признаками отравления. Жизнь женщины находилась в опасности, юноша же отделался тошнотой.

Полиция сразу заподозрила главу семейства, 56-летнего Манфреда Х., который затем сбежал во Францию. Его задержали на юге страны незадолго до Рождества, а затем этапировали в немецкую тюрьму. Сейчас мужчина находится под арестом по подозрению в попытке отравления родственников. По версии следствия, мужчина добавил некий растительный яд в замороженное блюдо. Полицейские выясняют, почему подозреваемый хотел отравить жену и сына. Ведется расследование.

Ранее женщина приготовила кекс с мышьяком на Рождество и отравила шестерых родственников.

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