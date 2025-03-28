Бывшая чиновница из Новосибирска записала клип с распятием и разозлила активистов

На экс-чиновницу из Новосибирска пожаловались после клипа с распятием

Бывшая вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова записала клип с распятием, после чего православные активисты обратились в Следком с просьбой провести проверку. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

По данным издания, сейчас Терешкова — директор филармонии. Она записала ролик для друзей и выложила его на свою страницу в соцсети. На видео она и мужчина, оба одеты в кожаное, поют о рок-н-ролле. На одном из кадров изображен человек, висящий на кресте.

«Члены центра «Сорок сороков» обвинили Терешкову в глумлении над священным символом», — говорится в сообщении канала.

Уточняется, что активисты просят привлечь экс-чиновницу к ответственности за оскорбление чувств верующих.

До этого в Петербурге за оскорбление чувств верующих оштрафовали владелицу бара, в оформлении которого были использовали христианские символы.

Например, опознавательным знаком заведения был большой неоновый крест розового цвета, а в барном меню были изображения Божией Матери, Святого Грааля, распятого Иисуса Христа и символы Евхаристии. В таком виде питейная работала с конца мая 2023 года по начало февраля 2024 года.

Вину хозяйка бара признала полностью и пояснила, что проходит катехизацию и предполагала, что таким оформлением бара проявляет любовь к Богу. Ей назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее в ХМАО школьники осквернили православный храм.