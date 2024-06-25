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Владелицу бара с крестами в Петербурге оштрафовали за оскорбление чувств верующих

В Петербурге владелицу бара с крестами наказали за оскорбление чувств верующих

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Depositphotos

В Петербурге за оскорбление чувств верующих оштрафовали владелицу бара, в оформлении которого были использовали христианские символы. Об этом сообщает глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Владелица бара S'aint, расположенного на улице Рубинштейна, использовала в оформлении помещения религиозные символы, а также сходные с ними до степени смешения. Например, опознавательным знаком заведения был большой неоновый крест розового цвета, а в барном меню были изображения Божией Матери, Святого Грааля, распятого Иисуса Христа и символы Евхаристии. В таком виде питейная работала с конца мая 2023 года по начало февраля 2024 года.

Хозяйку бара признали виновной в совершении публичных действий, выражающих неуважение к обществу и призванных оскорбить религиозные чувства верующих. Свою вину она признала полностью и пояснила, что проходит катехизацию и предполагала, что таким оформлением бара проявляет любовь к Богу. Ей назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

«Фонтанка» сообщает, что в феврале текущего года бар посетили активисты «Русской общины», которые возмутились из-за оформления заведения. Отмечается, что один из граждан, взглянув на декор, испытал нравственные страдания.

Ранее в ХМАО школьники осквернили православный храм.

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