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В ХМАО школьники осквернили православный храм

В Нефтеюганске школьники заплевали баннеры на православном храме

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Телеграм-канал «Это Юганск, детка!»

Жители Нефтеюганска пожаловались в соцсетях на компанию несовершеннолетних, которые проявили неуважение к православному храму. Сообщение опубликовал Telegram-канал «Это Юганск, детка!».

«Сегодня в 20:55 эти молодые люди харкались в баннеры на церкви, мальчик из толпы орал матерные слова в адрес храма. Уважаемые родители, примите меры», — обратился очевидец инцидента к семьям нарушителей.

В полиции Югры отметили, что уже начали проверку по факту случившегося и изучат, попадают ли действия подростков под статью «Оскорбления религиозных чувств верующих» УК РФ, сообщает издание «Вестник Сургутского района» со ссылкой на правоохранителей.

До этого на Ставрополье пьяные студенты сожгли «Новый завет» в мангале. Нарушителей задержали.

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