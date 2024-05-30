В ХМАО школьники осквернили православный храм

Жители Нефтеюганска пожаловались в соцсетях на компанию несовершеннолетних, которые проявили неуважение к православному храму. Сообщение опубликовал Telegram-канал «Это Юганск, детка!».

«Сегодня в 20:55 эти молодые люди харкались в баннеры на церкви, мальчик из толпы орал матерные слова в адрес храма. Уважаемые родители, примите меры», — обратился очевидец инцидента к семьям нарушителей.

В полиции Югры отметили, что уже начали проверку по факту случившегося и изучат, попадают ли действия подростков под статью «Оскорбления религиозных чувств верующих» УК РФ, сообщает издание «Вестник Сургутского района» со ссылкой на правоохранителей.

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