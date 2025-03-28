Российские дипломаты не пострадали в результате землетрясения в Таиланде

Посол РФ: дипломаты не пострадали в результате землетрясения в Таиланде

Российские дипломаты в Таиланде не пострадали во время землетрясения в стране, здание посольства не повреждено. Об этом сообщил посол России в Таиланде Евгений Томихин в беседе с ТАСС.

«После того как все ощутили эти толчки, наши инженерные службы приступили к проверке конструкций и инженерных сетей. И первая проверка показала, что все в порядке», — сказал он.

Томихин предположил, что от властей Таиланда еще поступят рекомендации. По словам посла, российские дипломаты какое-то время находились на улице после первых толчков. Афтершоков, уточнил Томихин, сотрудники дипведомства не почувствовали.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых, по данным Associated Press, достигала 7,7. За ним последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4.

В результате землетрясения в Мьянме обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай.

Толчки чувствовались в Таиланде, Китае и во Вьетнаме. В Бангкоке обрушилось недостроенное высотное здание, столб пыли было видно из разных точек города, более 40 рабочих могут находиться под завалами. Также в Бангкоке была объявлена эвакуация жителей многоэтажных домов. Под завалами одного из обрушившихся зданий оказались не менее 60 рабочих.

Аэропорты в Таиланде временно приостановили работу. Тайский премьер Пхетхонгтхан Чинават объявила в Бангкоке режим ЧП.

Ранее аэропорт Бангкока возобновил работу.