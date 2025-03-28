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Врач объяснил, как правильно принимать ванну

Врач Кондрахин: горячую ванну нельзя принимать дольше 15 минут
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Pexels

Врач-кардиолог Андрей Кондрахин в беседе Life рассказал, как принимать ванну без вреда для здоровья. По его словам, если температура воды комфортная, можно лежать сколько угодно, в этом ничего опасного нет.

«Но если вода горячая, то водные процедуры не должны продолжаться более 10–15 минут, чтобы не перегреть организм. Возраст значения не имеет. Вдвойне стоит насторожиться людям с острыми заболеваниями, с высокой температурой либо обострением любых хронических заболеваний. Также это касается перенесенных оперативных вмешательств», — предупредил специалист.

В ванне с солью он тоже посоветовал долго не лежать, поскольку это гипертонический раствор. Соль вытягивает токсины через кожу, обезвоживает, поэтому процедура является лечебной, а не расслабляющей, пояснил Кондрахин.

Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина до этого объяснила, как соблюдать гигиену при наличии повышенной температуры тела. Она предупредила, что принимать душ или ванну во время болезни не только тяжело, но и опасно.

По ее словам, если температура тела выше 38 °C, горячая вода может спровоцировать еще большую лихорадку, а также увеличить нагрузку на сердце. Кроме того, под душем у ослабленного болезнью человека может закружиться голова. Также не следует пытаться сбить температуру холодной водой, отметила врач.

Ранее Онищенко прокомментировал выводы британских ученых о похудении в горячей ванной.

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