Онищенко не согласился с выводами британских ученых о похудении в горячей ванной

Академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с Life прокомментировал исследование британских ученых, согласно которому, горячая ванна помогает похудеть. По мнению эксперта, эффективность подобных водных процедур при избавлении от лишних килограммов вряд ли высока.

«Кстати, в Англии принять ванну — это большая роскошь. Люди уже давно этого не делают. Наполнить ванну очень дорого стоит», — отметил Онищенко.

Он посоветовал не заниматься термическими процедурами, а одеться по сезону, выйти на улицу и прогуляться по скверу. По его словам, это более эффективно, поскольку расход калорий больше, а нагрузка на сердце меньше.

Недавно ученые из Университета Лафборо (Великобритания) выяснили, что час в горячей ванне с температурой воды 40°C помогает сжечь около 140 калорий. Специалисты утверждают, что это эквивалентно 30-минутной прогулке, 20-минутному плаванию или 15-минутной пробежке.

Ранее врач раскрыла, можно ли принимать душ с температурой.