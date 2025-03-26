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В Москве приостановлено движение поездов на D2 и Курском направлении

В Москве приостановили движение поездов в сторону Подольска на D2
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Depositphotos

Движение в сторону Подольска приостановлено на D2 и Курском направлении из-за остановки состава по техническим причинам. Об этом сообщается в Telegram-канале дептранса Москвы.

«На D2 и Курском направлении приостановлено движение в сторону Подольска из-за остановки состава по техническим причинам на станции Печатники. К нему уже направлен вспомогательный локомотив, который уберет его с путей», — сказано в сообщении.

В дептрансе отметили, что совместно с Московской железной дорогой ведомство предпринимает необходимые действия для оперативного восстановления движения поездов.

18 марта на Замоскворецкой линии метро Москвы приостанавливалось движение от станции «Сокол» до станции «Новокузнецкая».

В конце февраля сообщалось, что в Москве 11-летний ребенок упал с платформы на пути в метро и угодил под поезд. Инцидент произошел на станции метро «ЦСКА» Большой Кольцевой линии. Мальчик упал на железнодорожные пути прямо под прибывающий поезд — машинист успел применить экстренное торможение, однако ребенок все равно оказался под составом.

Ранее в Казахстане загорелся пассажирский поезд.

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