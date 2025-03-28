При разборе завалов обрушившейся в Бангкоке высотки спасены люди

AP: при разборе завалов обрушившейся в Бангкоке высотки спасены семь человек

При разборе завалов обрушившейся в Бангкоке на фоне землетрясения строящейся высотки были спасены семь человек. Об этом пишет Associated Press.

Еще двое человек были найдены мертвыми. Сколько человек еще находятся под обломками, до сих пор точно неизвестно, предположительно речь идет о 60 заблокированных людях.

28 марта на территории Мьянмы произошло землетрясение с магнитудой от 7,7 до 7,9. За ним последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4. Толчки ощущались в Китае, Таиланде и во Вьетнаме.

В столице Таиланда Бангкоке была объявлена эвакуация жителей многоэтажных домов, одна из строящихся высоток обвалилась. Под завалами оказались десятки рабочих. На этом фоне премьер-министр Таиланда объявила режим ЧП в столице.

Ранее российские туристы рассказали, что в Бангкоке дома ходили ходуном из-за землетрясения.