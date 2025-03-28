Очевидец рассказал об обрушении мечети в Мьянме

РИА Новости: в Мьянме во время землетрясения обрушилась мечеть

В регионе Мандалай в Мьянме обрушилась мечеть Шве Пхо Шейн в результате землетрясения. Об этом заявил РИА Новости очевидец произошедшего.

По его словам, во время инцидента внутри мечети были верующие, которые совершали религиозные ритуалы. Очевидец отметил, что многих человек спасти не удалось.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых, по данным Associated Press, достигала 7,7. По различным данным, его магнитуда составила от 7,7 до 7,9. За ним последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4.

В результате землетрясения в Мьянме обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай.

Толчки чувствовались в Таиланде, Китае и во Вьетнаме. В Бангкоке обрушилось недостроенное высотное здание, cтолб пыли было видно из разных точек города, более 40 рабочих могут находиться под завалами. Также в Бангкоке была объявлена эвакуация жителей многоэтажных домов. Под завалами одного из обрушившихся зданий оказались не менее 60 рабочих.

Аэропорты в Таиланде временно приостановили работу. Тайский премьер Пхетхонгтхан Чинават объявила в Бангкоке режим ЧП.

Ранее эвакуацию россиян из отеля в Бангкоке при землетрясении сняли на видео.