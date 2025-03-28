Россияне не стали требовать досрочного прекращения отдыха после землетрясений в Таиланде

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила об отсутствии массовых просьб россиян о досрочном прекращении отдыха в Таиланде. Сообщение организации передает ТАСС.

О пострадавших в результате землетрясения российских туристах данных пока нет. Сообщается, что отдыхающие на Пхукете, в Паттайе и на других островах Таиланда продолжают отдых в штатном режиме. По предварительным данным, в Бангкоке находятся около 2 тыс. туристов из России, лишь четверть из которых пользовались услугами туроператоров.

28 марта на территории Мьянмы произошло землетрясение с магнитудой от 7,7 до 7,9. За ним последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4. Толчки ощущались в Китае, Таиланде и во Вьетнаме.

В результате землетрясения в Мьянме обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. В Бангкоке была объявлена эвакуация жителей многоэтажных домов, одна из строящихся высоток обвалилась. Под завалами оказались десятки рабочих. На этом фоне премьер-министр Таиланда объявила режим ЧП в столице.

Ранее российские туристы рассказали, что в Бангкоке дома ходили ходуном из-за землетрясения.