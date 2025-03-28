Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне не стали требовать досрочного прекращения отдыха после землетрясений в Таиланде

АТОР сообщила об отсутствии просьб россиян о прекращении отдыха в Таиланде
close
Chalinee Thirasupa/World Press Photo 2025

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила об отсутствии массовых просьб россиян о досрочном прекращении отдыха в Таиланде. Сообщение организации передает ТАСС.

О пострадавших в результате землетрясения российских туристах данных пока нет. Сообщается, что отдыхающие на Пхукете, в Паттайе и на других островах Таиланда продолжают отдых в штатном режиме. По предварительным данным, в Бангкоке находятся около 2 тыс. туристов из России, лишь четверть из которых пользовались услугами туроператоров.

28 марта на территории Мьянмы произошло землетрясение с магнитудой от 7,7 до 7,9. За ним последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4. Толчки ощущались в Китае, Таиланде и во Вьетнаме.

В результате землетрясения в Мьянме обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. В Бангкоке была объявлена эвакуация жителей многоэтажных домов, одна из строящихся высоток обвалилась. Под завалами оказались десятки рабочих. На этом фоне премьер-министр Таиланда объявила режим ЧП в столице.

Ранее российские туристы рассказали, что в Бангкоке дома ходили ходуном из-за землетрясения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами