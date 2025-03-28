Стало известно, что под обломками зданий в Мьянме могут находиться люди

Люди могут быть под обломками зданий в Мандалае в Мьянме после землетрясения

Люди могут находиться под обломками зданий, которые рухнули в городе Мандалай в Мьянме после мощного землетрясения. Об этом сообщает портал Myanmar Now.

«Люди могут быть под обломками зданий в городе Мандалай», — говорится в публикации.

Вице-президент АТОР Артур Мурадян сообщил, что на данный момент информации о пострадавших в результате землетрясения россиянах не поступало.

Мощное землетрясение произошло на территории Мьянмы. Его магнитуда составила от 7,7 до 7,9. За ним последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4. Эпицентр сейсмического явления находился в 33 км к юго-западу от города Мандалай, где проживают около 1,2 млн человек. Толчки ощущались в Китае, Таиланде и во Вьетнаме.

Подземные толчки ощущались в нескольких районах Бангкока и во многих провинциях, включая Чиангмай, Накхонратчасиму, Накхонсаван и Пхукет. Аэропорты в Таиланде временно приостановили работу.

Ранее в Бангкоке из-за землетрясения обрушилось многоэтажное здание.