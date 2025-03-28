Россиянка «воскресла» в дагестанской мечети

В Дагестане сообщили о воскрешении женщины во время ритуального омовения

Жительница Дагестана внезапно вернулась к жизни во время прощального ритуала в мечети. Об этом сообщил Telegram-канал «Тут Дагестан | Новости Дагестана».

По данным канала, женщине стало плохо и она потеряла сознание — родственники решили, что ее не стало. Они привезли ее на ритуальное омовение, где она открыла глаза.

Жительницу республики госпитализировали. Предварительно у нее диагностировали «синдром Лазаря» — это спонтанное восстановление кровообращения после остановки сердца. Медицинский феномен получил свое название из истории о воскрешении человека, которая описана в Евангелии от Иоанна.

До этого в Джалилабадском районе на юго-востоке Азербайджана мужчину привезли в морг, где оказалось, что он жив. По его данным, речь идет о 34-летнем жителе села Тахирли. Его нашли дома без признаков жизни, признали умершим и доставили в районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. Там выяснилось, что мужчина не умер, а находится в коматозном состоянии.

Ранее стало известно, что участник СВО «воскрес» и вылез из мешка в морге.