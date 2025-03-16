В Азербайджане мужчина «ожил» в морге

Report: признанного мертвым азербайджанца доставили в морг, где он ожил

В Джалилабадском районе на юго-востоке Азербайджана мужчину привезли в морг, где оказалось, что он жив, передает агентство Report.

По его данным, речь идет о 34-летнем жителе села Тахирли. Его нашли дома без признаков жизни, признали умершим и доставили в районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. Там выяснилось, что мужчина не умер, а находится в коматозном состоянии.

Как уточняется, после этого его госпитализировали. Врачам удалось стабилизировать состояние азербайджанца, сейчас он находится в реанимации.

В январе стало известно, что считавшийся мертвым участник СВО «воскрес» и вылез из мешка в морге. Командир штурмовой группы с позывным «Катунь» из Сургута Игорь К., участвующий в боевых действиях с августа 2023 года, пережил клиническую смерть. Его считали погибшим после серьезного ранения, а он не только выжил, но и вернулся в строй.

Ранее судмедэксперт объяснил, как понять, что человек умер.