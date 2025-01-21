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Считавшийся мертвым участник СВО «воскрес» и вылез из мешка в морге

Kp.ru: боец ВС РФ чудом выжил после удара из гранатомета и очнулся в морге
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Станислав Красильников/РИА Новости

Командир штурмовой группы с позывным «Катунь» из Сургута Игорь К., участвующий в специальной военной операции с августа 2023 года, пережил настоящую трагедию. Его считали погибшим после серьезного ранения, но он не только выжил, но и вернулся в строй, чтобы защищать своих товарищей, передает kp.ru.

История, произошедшая в 2024 году, стала известна только сейчас. Все началось, когда бригада «Катуни» попала под обстрел ВСУ. Снаряд ударил в стену, где находился Игорь.

«Взрыв отбросил меня так, что я пробил две стены, к счастью, они были глиняные», — вспоминает он.

Его экстренно доставили к медикам, но травмы были настолько тяжелыми, что врачи констатировали смерть – сердце остановилось, и тело начало остывать. Игоря упаковали в черный мешок и отправили в морг.

«Я проснулся от холода и сначала решил, что нахожусь в спальном мешке. Но, поняв, что это не так, понял, что меня запаковали в мешок», — рассказывает «Катунь».

Разорвав мешок, он встал и увидел, что находится в морге – шок для всех присутствующих. Врачи объяснили, что у него была клиническая смерть, что случается крайне редко.

После выздоровления Игорь вернулся в зону боевых действий и в конце 2024 года спас товарища с позывным «Ямал», вытащив его из-под огня.

Сейчас Игорю предстоит операция и долгое восстановление, однако он уже скучает по своим боевым товарищам и считает их братством, готовым выполнить любую задачу ради общей гордости.

19 января сообщалось, что российский солдат выжил в зоне специальной военной операции благодаря иконе Богородицы, вложенной в военный билет.

Ранее российский солдат «Хитман» ударом головы сбил дрон ВСУ, спасая раненых.

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