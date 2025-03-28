Психолог назвала простые способы справиться с хандрой

В жизни бывают сложные ситуации, когда все идет не по плану и рушится. Как выстоять под натиском навалившихся проблем, в интервью РИАМО рассказала семейный психолог Светлана Бояринова.

«Что же нужно, чтобы оттолкнуться от дна и рвануть вверх? Кому-то помогает выключиться из всех процессов, сделать паузу, не бороться и просто отпустить. Но могут это не все», — отметила специалист.

В таком случае, по ее словам, лучше признать, что все идет не так, сесть, поплакать, а потом сказать себе, что все можно изменить к лучшему. В самых запущенных помогает «шоковая терапия», добавила она.

«Если в окружении с людьми случается что-то ужасное <...> это очень шокирует. И вы понимаете, что, по сравнению с этим, ваши переживания — это мелочь», — заключила Бояринова.

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Рашид Хамидуллин до этого говорил, что, согласно результатам многочисленных исследований, физическая активность помогает справиться с депрессией, благодаря выработке отвечающих за настроение нейромедиаторов — эндорфинов и серотонина.

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