Россиянам посоветовали рабочие способы перезагрузить мозг

Мозг — это сложнейший орган, который ежедневно обрабатывает гигантские объемы информации. Однако с возрастом его эффективность снижается: ученые установили, что когнитивные функции начинают угасать уже с 27 лет. Особенно это касается людей, работающих в высоком темпе: предпринимателей, врачей, ученых, программистов, специалистов в сфере образования и финансов. Чтобы избежать выгорания и сохранить остроту ума, важно регулярно «перезагружать» мозг. Основатель ИИ-сервиса ментального здоровья Via MD Магомед-Амин Идилов рассказал «Газете.Ru» о научно обоснованных способах, как это сделать.

Первый — физическая активность.

«Исследования подтверждают, что регулярные занятия спортом — будь то бег, йога или просто быстрая ходьба — улучшают кровоток в мозге, повышают устойчивость его клеток к стрессу и помогают адаптировать когнитивные функции к высокой нагрузке. Особенно полезна физическая активность для концентрации внимания и памяти. Более того, дети, которые занимаются спортом, демонстрируют лучшие результаты в учебе. Это еще одно подтверждение того, что здоровый образ жизни способствует эффективной работе мозга», — объяснил он.

Второй — сон.

«Во время сна мозг не отдыхает, а активно обрабатывает полученную информацию и очищается от токсинов. Если человек систематически недосыпает, его когнитивные способности снижаются: ухудшается внимание, замедляются реакции, растет уровень стресса. Важно не только спать достаточно (не менее 7-8 часов), но и следить за качеством сна. Современные гаджеты помогают оценивать циклы сна и корректировать режим для максимального восстановления мозга», — отметил эксперт.

Третий — баланс эмоций.

«Психоэмоциональное состояние напрямую влияет на работу мозга. Положительные эмоции способствуют улучшению креативности и скорости обработки информации, а негативные — тревога, депрессия — ухудшают память и концентрацию. Хронический стресс особенно опасен: он повышает уровень кортизола, негативно влияющего на гиппокамп — область мозга, отвечающую за память и обучение. Однако умеренный стресс, например перед важной задачей, наоборот, может мобилизовать ресурсы мозга», — подчеркнул он.

Четвертый — когнитивные тренировки.

«Тренировки когнитивных функций — специальные упражнения, направленные на развитие памяти, внимания, мышления. Например, запоминание элементов изображения, и затем выбор картинок, которых не было на нем, или тест связи чисел, в котором требуется максимально быстро соединить числа в порядке возрастания или убывания. Изначально они применялись у пациентов с неврологическими нарушениями, но сегодня доказали свою эффективность и для здоровых людей, испытывающих интеллектуальную нагрузку. Регулярные упражнения для развития мозга помогают сохранять ясность ума даже в зрелом возрасте», — подчеркнул он.

Пятый — нестандартные задачи.

«Ученые установили, что люди с высшим образованием и активной интеллектуальной деятельностью обладают более стабильным мозгом. Однако не только профессии, связанные с умственным трудом, способствуют его активности. Например, таксисты, которые строят маршруты в голове, не используя навигатор, имеют сниженный риск болезни Альцгеймера. Это связано с постоянной тренировкой пространственного мышления. Простые изменения в повседневных привычках — чистка зубов левой рукой, если вы правша, или выбор новых маршрутов на работу — также способствуют улучшению когнитивных функций», — посоветовал эксперт.

Ранее психолог объяснила, зачем люди балуют себя едой.