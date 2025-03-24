Врач раскрыл, помогает ли физическая активность при депрессии

Согласно результатам многочисленных исследований, физическая активность помогает справиться с депрессией, благодаря выработке отвечающих за настроение нейромедиаторов — эндорфинов и серотонина. Об этом в беседе с РИАМО рассказал врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Рашид Хамидуллин.

Специалист также отметил, что участие в групповых тренировках помогает наладить социальные связи и уменьшить чувство одиночества.

«Занятия спортом придают дню структуру и помогают отвлечься от негативных мыслей. Это важный элемент в борьбе с депрессией, который не только улучшает физическое здоровье, но и стабилизирует эмоциональное состояние», — сказал врач.

По его словам, если к физической нагрузке добавить психологическую поддержку, можно быстро справиться с депрессией и повысить общий уровень удовлетворенности жизнью.

Хамидуллин также обратил внимание, что многие люди не осознают, что страдают от депрессии, поскольку она может проявляться не в виде явной печали или подавленности, а через усталость, раздражительность или даже физическую боль.

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