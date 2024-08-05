Жителя Магадана приговорили к колонии за призывы уничтожать русских

Суд огласил приговор в виде двух лет колонии в отношении 42-летнего жителя Магадана, который призывал в мессенджере к уничтожению русских. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что мужчина активно поддерживал Вооруженные сил Украины (ВСУ) и через Telegram призывал устраивать расправу над русскими.

По данным СК, комментарии, «содержащие публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и пропаганду терроризма», он размещал с 1 октября по 30 декабря 2023 года.

До этого в МВД России сообщили, что за шесть месяцев 2024 года в стране зафиксирован рекордный уровень преступлений террористического характера. Отмечается, что в январе — июне текущего года зарегистрировано 1 651 преступление террористического характера, что на 38,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее суд вынес приговор жителю Красноярского края по делу о терроризме.