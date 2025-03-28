В Госдуме оценили идею введения кодекса и запрета ругательств для геймеров

В России активисты движения «Россия Православная» выступили с идеей внедрить кодекс для любителей компьютерных игр, который, в числе прочего, запретит им использовать нецензурную лексику и оскорбления. Однако депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Общественной Службой Новостей оценил эту инициативу как безуспешную, приведя в пример собственный опыт.

«Будучи сам геймером со стажем, сложно представляю, как эта инициатива будет реализовываться, — отметил Милонов. — С трудом верю, чтобы условный «танкист» или «дотер» в сердцах воздерживался от крепкого междометия в критические минуты игры».

Парламентарий также заверил, что сам матом не ругается и другим игрокам советует воздержаться от этого.

Напомним, исследователи до этого выяснили, что более трети россиян (38%) увлекаются видеоиграми. 59% геймеров периодически тратят деньги на внутриигровую валюту, подписки и другие цифровые товары. Из них 66% участников опроса отметили, что тратят на игры не более 1 тыс. рублей ежемесячно, 26% — до 5 тыс. рублей, 4% — 6–10 тыс., а еще 4% — более 10 тыс. рублей.

Ранее в России предложили применить опыт Китая для борьбы с игроманией молодежи.