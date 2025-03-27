Более трети россиян увлекаются видеоиграми

Rambler&Co: 26% российских геймеров тратят на игры не более 5000 рублей в месяц

Более трети россиян (38%) увлекаются видеоиграми, следует из результатов совместного исследования медиахолдинга Rambler&Co и сервиса доставки «Купер».

Опрос показал, что более половины российских геймеров (55%) играют на персональном компьютере, 24% — на мобильных телефонах, 15% используют игровые приставки, 2% ретроконсоли, а 1% — VR-гарнитуры.

По данным опроса, 25% респондентов играют в игра не более 2 часов в неделю, 21% — 3-4 часа, 18% — 5 часов, 16% — до 10 часов, 10% — 11-20 часов, а еще 10% — более 20 часов.

Также опрос показал, что 59% геймеров периодически тратят деньги на внутриигровую валюту, подписки и другие цифровые товары. Более трети из них (39%) покупают что-то раз в месяц, 8% — 1-2 раза, 7% — до трех раз в неделю, 5% — ежедневно.

Говоря о покупках, 66% участников опроса отметили, что тратят на игры не более 1 тыс. рублей ежемесячно, 26% — до 5 тыс. рублей, 4% — 6-10 тыс., а еще 4% — более 10 тыс. рублей.

Что касается платформ, 22% респондентов покупают внутриигровую валюту и бонусы, 16% — ключи для активации игр, 14% пополняют свои счета на платформах, 8% — оформляют подписки. Также 5% опрошенных тратят деньги на боевые пропуска и дополнительный контент, а 2% покупают косметические предметы и скины.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 6 по 24 марта 2025 года. Всего в нем приняли участие 32,7 тыс. интернет-пользователей в возрасте от 18 до 50 лет.