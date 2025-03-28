Главного редактора «Вечерних ведомостей» задержали еще раз

Главного редактора издания «Вечерние ведомости» Владислава Постникова задержали за посты в Telegram-канале. Об этом сообщает портал E1 со ссылкой на адвоката Постникова Георгия Краснова.

«Его доставляют в УМВД России по г. Екатеринбургу для составления очередного протокола по 20.3 КоАП РФ за посты в Telegram-канале давних лет», — рассказал он.

Как уточняет портал, решение примут 28 марта в Академическом районном суде.

14 марта сообщалось, что Постникова задержали за публикацию экстремистской символики в социальных сетях. Как писал E1, в конце февраля текущего года сотрудники правоохранительных органов обнаружили в Telegram-канале журналиста пост от 2021 года с фотографиями, сделанными во время акции с участием членов незарегистрированной партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова». На снимках можно было увидеть людей с флагами, на которых был изображен запрещенный знак — гранаты «лимонки». Публикацию удалили.

Впоследствии в социальных сетях Постникова нашли еще одну запись, выложенную в 2020 году. Она была посвящена открытию волонтерского штаба и дополнена кадрами с места событий, на которых появился мужчина со значком «Н».

Ранее в правоохранительных органах заявили, что главный редактор «Вечерних ведомостей» участвовал в мероприятиях, финансируемых USAID.