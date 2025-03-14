Главного редактора «Вечерних ведомостей» задержали во второй раз

Главного редактора издания «Вечерние ведомости» Владислава Постникова задержали за публикацию экстремистской символики в социальных сетях. Об этом сообщил Telegram-канал «E1.RU | Новости Екатеринбурга».

В тексте отмечается, что в конце февраля текущего года сотрудники правоохранительных органов обнаружили в Telegram-канале журналиста пост от 2021 года с фотографиями, сделанными во время акции с участием членов незарегистрированной партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова». На снимках можно было увидеть людей с флагами, на которых был изображен запрещенный знак — гранаты «лимонки».

«Публикацию удалили», — говорится в материале.

Впоследствии в социальных сетях Постникова нашли еще одну запись, выложенную в 2020 году. Она была посвящена открытию волонтерского штаба и дополнена кадрами с места событий, на которых появился мужчина со значком «Н».

Теперь главному редактору «Вечерних ведомостей» грозит до 15 суток административного ареста. Ожидается, что решение примет Ленинский районный суд Нижнего Тагила.

В первый раз Постникова задержали 28 февраля, составив в отношении его административный протокол о публичной демонстрации экстремистской символики. Тогда суд арестовал журналиста на 14 суток, и он должен был освободиться вечером 14 марта.

Ранее в правоохранительных органах заявили, что главный редактор «Вечерних ведомостей» участвовал в мероприятиях, финансируемых USAID.