Момент затопления батискафа с россиянами в Египте сняли на видео

В соцсетях появились кадры, на которых попал момент, как батискаф Sindbad с российскими туристами на борту уходит под воду. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Видео сняла на смартфон одна из русскоговорящих туристок, которая стояла на крыше подлодки. На кадрах видно, как погружение началось, несмотря на открытые люки. После чего слышны крики, а через несколько секунд лодка погрузилась под воду.

В четверг, 27 марта, недалеко от Хургады затонул экскурсионный батискаф с 45 российскими туристами на борту. Десятки россиян пострадали. По предварительным данным, причиной крушения стала ошибка пилота: он не справился с управлением, судно зацепилось за риф и произошла разгерметизация. Российские туристы, которые погружались в воду на этом же батискафе несколько дней назад, описывают его состояние как «ужасное».

Российские следователи возбудили уголовное дело в связи с крушением батискафа с россиянами в акватории Красного моря.

Ранее россиянка рассказала о состоянии батискафа «Синдбад» до инцидента в Хургаде.