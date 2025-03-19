Семилетняя девочка из Индии поставила рекорд, став самым молодым инструктором по тхэквондо

Семилетняя девочка из Индии установила мировой рекорд, став самым молодым инструктором по тхэквондо, пишет NDTV.

Семилетняя Самьюкта Нараянан стала мировой знаменитостью благодаря своим выдающимся навыкам в тхэквондо. Девочка установила рекорд Гиннесcа, став самым молодым инструктором в истории по этому единоборству — на момент достижения ей было 7 лет и 270 дней.

Однако реакция на достижение школьницы оказалась неоднозначной. Многие пользователи соцсетей выразили восхищение ее талантом и трудолюбием. В то же время некоторые выразили обеспокоенность тем, что занятия тхэквондо в столь раннем возрасте могут быть вредны для здоровья.

«Вывихнутая лодыжка может в мгновение ока повлиять на ее жизнь», — написал один из пользователей.

Самьюкта добавила, что продолжает тренироваться каждый день, чтобы вдохновить своих сверстников и доказать, что возраст не является преградой для достижения великих результатов.

Ранее 89-летний японец попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый серфер в мире.