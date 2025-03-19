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Семилетняя девочка из Индии поставила рекорд, став самым молодым инструктором по тхэквондо

NDTV: 7-летняя индианка стала самым молодым в мире инструктором по тхэквондо
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Guinness World Records

Семилетняя девочка из Индии установила мировой рекорд, став самым молодым инструктором по тхэквондо, пишет NDTV.

Семилетняя Самьюкта Нараянан стала мировой знаменитостью благодаря своим выдающимся навыкам в тхэквондо. Девочка установила рекорд Гиннесcа, став самым молодым инструктором в истории по этому единоборству — на момент достижения ей было 7 лет и 270 дней.

Однако реакция на достижение школьницы оказалась неоднозначной. Многие пользователи соцсетей выразили восхищение ее талантом и трудолюбием. В то же время некоторые выразили обеспокоенность тем, что занятия тхэквондо в столь раннем возрасте могут быть вредны для здоровья.

«Вывихнутая лодыжка может в мгновение ока повлиять на ее жизнь», — написал один из пользователей.

Самьюкта добавила, что продолжает тренироваться каждый день, чтобы вдохновить своих сверстников и доказать, что возраст не является преградой для достижения великих результатов.

Ранее 89-летний японец попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый серфер в мире.

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