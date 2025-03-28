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В Саратове задержали троих создателей вируса «Мамонт»

Троих создателей вируса «Мамонт» задержали в Саратове
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Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

В Саратове задержали троих местных жителей, которых подозревают в создании вируса «Мамонт» и кибермошенничестве. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По ее словам, злоумышленники распространяли вредоносную программу через Telegram-каналы под видом безопасных мобильных приложений и видеофайлов. Она позволяла им считывать уведомления, SMS и фотографии из галереи жертв. Так они снимали деньги с их карт и зачисляли их на электронные кошельки и «подконтрольные абонентские номера». Задержанные могли быть причастны минимум к 300 киберпреступлениям, в ходе обысков у них изъяли управляющий сервер, флэшки, персональные компьютеры и другие устройства.

По данному факту возбудили уголовные дела по статьям 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации) и 272 УК РФ (незаконный доступ к компьютерной информации), подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ до этого сообщили, что мошенники придумали новую схему вымогательства денег у пенсионеров — они представляются сотрудниками Пенсионного фонда и сообщают о «взломе» аккаунта «Госуслуг».

Ранее сообщалось, что школьница из Магнитогорска оставила отца без денег из-за мошенников.

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