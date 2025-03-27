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Школьница из Магнитогорска оставила отца без денег из-за мошенников

В Магнитогорске школьница помогла мошенникам обокрасть отца
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Shutterstock

В Челябинской области 10-летняя девочка продиктовала мошенникам данные банковской карты отца, аферисты похитили у мужчины 75 тысяч рублей. Об этом сообщает областное управление МВД.

Житель Магнитогорска обратился с заявлением в полицию о краже у него денежных средств с банковского счета. Мужчина объяснил, что его 10-летняя дочь играла в популярную онлайн-игру, когда с ней связались неизвестные.

В ходе переписки злоумышленники предложили девочке игровую валюту. Для этого ей необходимо было прислать скриншоты экранов телефона ее отца, а также выслать фотографии обеих сторон банковской карты. Выяснив у ребенка все необходимые сведения, аферисты сумели похитить деньги.

Следователи установили счет, на который были переведены деньги, и вернули магнитогорцу украденное. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что девочка-подросток из Свердловской области оставила мать без денег, поверив в звонок из школы. Злоумышленники запугали девочку тем, что деньги со счета матери переведены в адрес запрещенных организаций, запретили ей рассказывать о произошедшем родителям. Под контролем аферистов она перевела все имеющиеся на счету родительницы деньги на указанные преступниками реквизиты. Общий ущерб составил полмиллиона рублей.

Ранее в Липецке подросток «спасал» отца от тюрьмы и отдал мошенникам 300 тыс. рублей.

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