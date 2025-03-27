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В российском регионе предотвратили восемь терактов за год

МВД и ФСБ предотвратили восемь терактов за год в Ставропольском крае
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SGr/Shutterstock/FOTODOM

В Ставропольском крае МВД и ФСБ за год предотвратили восемь терактов. Об этом, ссылаясь на главу регионального управления МВД Андрея Мишагина, сообщает ТАСС.

Мишагин отметил, что все теракты были предотвращены на этапе подготовки. Вместе с региональным управлением ФСБ полиция задокументировала 108 преступлений террористического характера, в том числе 31 — экстремистской направленности.

В руках российских силовиков оказались два члена террористических ячеек, около 30 активных соучастников террористов, из них десять были под влиянием украинских вооруженных формирований.

26 марта сообщалось, что Вахитовский районный суд Казани арестовал мужчину, который подозревается в совершении теракта на железной дороге в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого сообщалось, что житель Подмосковья получил 15 лет лишения свободы за поджог релейного шкафа.

По данным прокуратуры, в январе 2024 года 24-летний молодой человек вступил в переписку с представителем украинских спецслужб, ошибочно полагая, что общается с девушкой через чат знакомств в интернет-мессенджере. Собеседник убедил его сотрудничать и дал задание совершить диверсию на объекте транспортной инфраструктуры.

В феврале мужчина осуществил диверсию между платформами «Кутузовская» и «Весенняя» на Курском направлении Московской железной дороги, сняв свои действия на видеокамеру.

Ранее ФСБ заявила о срыве терактов в местах дислокации российских военных.

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