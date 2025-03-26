Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как получить потерянную часть пенсии

Профессор Финогенова: потерянную часть пенсии нужно возвращать в отделении СФР
close
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова объяснила, как выявить и исправить ошибки в начислении пенсий. Об этом она рассказала в интервью агентству «Прайм».

Она выделила ряд часто встречающихся причин недоплат. Во-первых, это неучтенный пенсионный стаж, например, периоды ухода за детьми, военной службы или временного отстранения от работы, когда страховые взносы не уплачивались работодателем.

Во-вторых, недоплата может быть связана с появлением ранее не предоставленных документов, подтверждающих стаж и доходы до 2002 года.

В-третьих, изменение семейного положения (появление иждивенцев) также требует перерасчета пенсии.

Наконец, смена места жительства является еще одной причиной для обращения в Социальный фонд.

Финогенова рекомендовала во всех указанных случаях обращаться в региональное отделение СФР с необходимыми документами для перерасчета пенсии.

До этого сенатор РФ, эксперт Агентства стратегических инициатив Ольга Епифанова заявила «Газете.Ru», что россияне, которым по той или иной причине не проиндексировали пенсию, могут обратиться в Социальный фонд с требованием о перерасчете.

Ранее депутат рассказал о вступающих в силу с апреля социально значимых новшествах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами