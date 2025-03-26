Россиянам рассказали, как получить потерянную часть пенсии

Профессор Финогенова: потерянную часть пенсии нужно возвращать в отделении СФР

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова объяснила, как выявить и исправить ошибки в начислении пенсий. Об этом она рассказала в интервью агентству «Прайм».

Она выделила ряд часто встречающихся причин недоплат. Во-первых, это неучтенный пенсионный стаж, например, периоды ухода за детьми, военной службы или временного отстранения от работы, когда страховые взносы не уплачивались работодателем.

Во-вторых, недоплата может быть связана с появлением ранее не предоставленных документов, подтверждающих стаж и доходы до 2002 года.

В-третьих, изменение семейного положения (появление иждивенцев) также требует перерасчета пенсии.

Наконец, смена места жительства является еще одной причиной для обращения в Социальный фонд.

Финогенова рекомендовала во всех указанных случаях обращаться в региональное отделение СФР с необходимыми документами для перерасчета пенсии.

До этого сенатор РФ, эксперт Агентства стратегических инициатив Ольга Епифанова заявила «Газете.Ru», что россияне, которым по той или иной причине не проиндексировали пенсию, могут обратиться в Социальный фонд с требованием о перерасчете.

Ранее депутат рассказал о вступающих в силу с апреля социально значимых новшествах.