Названо упражнение, которое поможет эффективно проработать пресс

Зомби-приседания помогут проработать пресс, а также мышцы кора, которые поддерживают позвоночник, таз и бедра в стабильном положении. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на экспертов.

Для его выполнения понадобится дополнительный вес, например, гантели. Нужно лечь на пол, вытянуть гантель обеими руками над головой, после чего медленно оторвать спину от пола, подняться в положение сидя, вытянув ноги и подняв руки над головой. Можно также повернуть тело в одну и другую сторону, чтобы было дополнительное косое испытание. Далее нужно выполнить упражнение в обратном порядке.

«Это более продвинутое упражнение на кор, поэтому, если вы новичок или возвращаетесь к тренировкам после травмы или беременности, всегда полезно заранее проконсультироваться с персональным тренером перед выполнением новых упражнений», — добавили в сообщении.

Фитнес-тренер Сергей Серегин до этого говорил, что приседания с весом являются одним из самых эффективных базовых упражнений, которые помогают прокачать тело. По его словам, они активно задействуют ягодичные мышцы и ноги. Для проработки ягодиц и бедер эксперт советовал выполнять выпады с гантелями.

Ранее были названы простые упражнения, которые помогут укрепить силу.