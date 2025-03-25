Врач раскрыл, помогают ли сохранить молодость тренировки для лица

Бытует мнение, что регулярные мимические упражнения помогают подтянуть мышцы лица и сохранить молодость. Однако это не так, сообщил в беседе с kp.ru главврач клиники доказательной медицины в сфере дерматологии и косметологии, врач-дерматовенеролог, косметолог Александр Быканов.

«Мышцы лица сами по себе серьезно отличаются от других мышц в нашем организме. Увы, их нельзя накачать никакими упражнениями. Лицевые мышцы очень тонкие, как ниточки. И с возрастом в любом случае истончаются все сильнее», — пояснил специалист.

Он также предостерег от ошибок при применении ботокса — делать инъекции ботулотоксина должен только квалифицированный специалист.

До этого Быканов говорил, что антивозрастные кремы не помогут добиться серьезного антиэйдж-эффекта, поскольку они не проникают глубже верхнего слоя кожи.

По его словам, основные механизмы формирования морщин действуют в среднем слое кожи. Однако некоторые средства, например, ретинол, могут «посылать сигналы» клеткам кожи, вырабатывающим коллаген и эластин, что дает антивозрастной эффект.

Ранее врач рассказал о побочных эффектах ботокса.