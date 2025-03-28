Россиянам рассказали о лучших материалах для разделочных досок

Лучшим материалом для разделочной доски является титан, потому что такие доски являются антибактериальными и устойчивыми к коррозии, а также не впитывают жидкости и запахи. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, единственным их минусом является высокая цена. Еще один гигиеничный материал — нержавеющая сталь, но она не всем удобна в использовании из-за скользкости.

Специалисты отметили, что можно приобрести деревянные доски, которые обладают природными антибактериальными свойствами (клен, бук, тик). Однако они впитывают жидкости и запахи и требуют регулярного ухода. Пластиковые доски легкие и недорогие, однако со временем они покрываются царапинами, в которых скапливаются бактерии. Кроме того, при сильном износе могут выделять микропластик в пищу.

Старший преподаватель РТУ МИРЭА Мария Золотарева до этого говорила, что в губке для мытья посуды скапливаются различные бактерии, которые могут представлять опасность для здоровья человека, — энтеробактерии, сальмонеллы, клебсиеллы, грибы. По ее словам, наибольшую опасность представляют разновидности бактерий рода Клебсиелла, потому что они могут спровоцировать пневмонию или менингит.

Ранее россиян предупредили об опасности меламиновых губок для уборки.