Россиян предупредили об опасности меламиновых губок для уборки

Популярные меламиновые губки для уборки могут навредить здоровью людей и экологии. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на соответствующее исследование.

Эксперты отметили, что при их использовании выделяется микропластик. В случае износа губки распадаются на мельчайшие частицы, которые попадают в организм морских обитателей и через пищевую цепочку — в человека.

Эксперты напомнили, что в микропластике содержатся токсичные вещества, которые могут привести к гормональным сбоям и являются рисками для развития плода.

«Хотя губки стоят дешево, их экологический и медицинский ущерб обходятся гораздо дороже. Эксперты призывают отказаться от использования этого средства и искать безопасные альтернативы для уборки», — добавили в сообщении.

Патофизиолог, аллерголог Елена Парецкая до этого говорила, что формальдегид, который используют при изготовлении меламиновых губок, не может попасть в организм человека. Меламиновые губки приобрели популярность из-за своего сходства с ластиком: они могут удалить сложные загрязнения без использования бытовой химии, уточнила врач.

Ранее россиянам рассказали, чем можно заразиться через губки для мытья посуды.