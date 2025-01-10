Россиянам рассказали, чем можно заразиться через губки для мытья посуды

В губке для мытья посуды скапливаются различные бактерии, которые могут представлять опасность для здоровья человека. Об этом «Пятому каналу» рассказала старший преподаватель РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«Там могут быть энтеробактерии, бактерии группы кишечной палочки, их еще называют. Могут быть сальмонеллы, клебсиеллы, грибы», — уточнила эксперт.

По ее словам, наибольшую опасность представляют разновидности бактерий рода Клебсиелла, потому что они могут спровоцировать пневмонию или менингит. Золотарева уточнила, что бактерии питаются остатками пищи, которые скапливаются в сетке губки, и размножаются там уже через три дня после использования.

Врач-терапевт Андрей Звонков до этого говорил, что в губках для мытья посуды размножается патогенная микрофлора, поэтому лучше всего менять их каждый день. По его словам, за ночь в плохо промытой после мытья посуды губке размножаются различные патогенные микроорганизмы и бактерии. Избавиться от них можно, если промыть губку в растворе с содержанием хлора.

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