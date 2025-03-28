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Врач рассказал, как замедлить развитие болезни Альцгеймера

Врач Ильницкий: поддержание социальной активности замедлит болезнь Альцгеймера
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Depositphotos

Поддержание социальной активности и умственной стимуляции поможет замедлить развитие болезни Альцгеймера. Об этом kp.ru рассказал профессор, врач-терапевт, гериатр Андрей Ильницкий.

«Чем больше информации будет поступать в головной мозг, тем более продолжительным будет период самостоятельного функционирования человека. Так, ему нужно не просто смотреть телевизор, а смотреть вместе с кем-то, кто будет с ним обсуждать увиденное, объяснять, кто и что говорит. Больной должен разговаривать, напрягать свой мозг», — объяснил врач.

Он уточнил, что на ранней стадии развития болезни человек может оставаться трудоспособным и вести обычную жизнь, поэтому важно вовремя выявить ее и начать реабилитацию. Ильницкий порекомендовал не отказываться от привычных дел, включая работу и вождение автомобиля, на начальном этапе заболевания, потому что это поддержит социальную активность.

Ученые из Марийского государственного университета совместно с коллегами до этого разработали инновационное соединение, способное бороться с опасным процессом подавления клеток, известным как ферроптоз. Это открытие может стать прорывом в лечении болезни Паркинсона и Альцгеймера, отметили ученые.

Ранее были названы первые симптомы развития болезни Альцгеймера.

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