Ученые получили «замедлитель» болезней Паркинсона и Альцгеймера

Ученые из Марийского государственного университета совместно с коллегами разработали инновационное соединение, способное бороться с опасным процессом подавления клеток, известным как ферроптоз. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Это открытие может стать прорывом в лечении болезни Паркинсона и Альцгеймера, отметили ученые.

Особенность нового вещества в том, что оно эффективно подавляет ферроптоз, не оказывая токсичного воздействия на живые клетки. В отличие от существующих соединений, оно безопасно защищает митохондрии — энергетические станции клеток.

По словам руководителя исследования профессора Михаила Дубинина, наиболее перспективной оказалась модификация на основе фенотиазина. Вещество показало высокую эффективность в борьбе с ферроптозом при полном отсутствии токсичности.

Испытания нового соединения уже провели на клеточных линиях при исследовании изолированных митохондрий печени крыс. Оно показало выраженные антиоксидантные свойства.

Ранее ученые нашли ген, повышающий риск развития болезни Паркинсона в десять раз.