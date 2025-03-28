Названы первые симптомы развития болезни Альцгеймера

Потеря памяти, особенно кратковременной, является ранним симптомом развития болезни Альцгеймера, человек может забывать недавние события или то, куда положил вещи. Об этом kp.ru рассказал профессор, врач-терапевт, гериатр Андрей Ильницкий.

При этом он уточнил, что болезнь начинает развиваться задолго до появления явных симптомов, поэтому важно замечать даже самые маленькие изменения в поведении.

«Хотя болезнь Альцгеймера встречается и в чистом виде, чаще всего мы наблюдаем смешанную деменцию, например, болезнь Альцгеймера и сосудистую деменцию на фоне высокого артериального давления», — отметил Ильницкий.

К другим симптомам врач отнес перепады настроения, появление тревожности, плаксивости или агрессии. По его словам, на фоне болезни может развиться депрессия, особенно у женщин. Еще один признак заболевания — дефекты речи. Пациенту также может быть трудно найти путь домой или передвигаться по собственной квартире.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина до этого говорила, что регулярное употребление в пищу чеснока полезно не только в качестве профилактики ОРВИ и гриппа. Если ежедневно съедать по одному зубчику чеснока, то это поможет предотвратить развитие тромбоза и болезни Альцгеймера, отметила она.

Ранее болезнь Альцгеймера предложили выявлять по обонянию.