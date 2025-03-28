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Названы первые симптомы развития болезни Альцгеймера

Врач Ильницкий: потеря памяти является первым симптомом болезни Альцгеймера
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Freepik

Потеря памяти, особенно кратковременной, является ранним симптомом развития болезни Альцгеймера, человек может забывать недавние события или то, куда положил вещи. Об этом kp.ru рассказал профессор, врач-терапевт, гериатр Андрей Ильницкий.

При этом он уточнил, что болезнь начинает развиваться задолго до появления явных симптомов, поэтому важно замечать даже самые маленькие изменения в поведении.

«Хотя болезнь Альцгеймера встречается и в чистом виде, чаще всего мы наблюдаем смешанную деменцию, например, болезнь Альцгеймера и сосудистую деменцию на фоне высокого артериального давления», — отметил Ильницкий.

К другим симптомам врач отнес перепады настроения, появление тревожности, плаксивости или агрессии. По его словам, на фоне болезни может развиться депрессия, особенно у женщин. Еще один признак заболевания — дефекты речи. Пациенту также может быть трудно найти путь домой или передвигаться по собственной квартире.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина до этого говорила, что регулярное употребление в пищу чеснока полезно не только в качестве профилактики ОРВИ и гриппа. Если ежедневно съедать по одному зубчику чеснока, то это поможет предотвратить развитие тромбоза и болезни Альцгеймера, отметила она.

Ранее болезнь Альцгеймера предложили выявлять по обонянию.

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