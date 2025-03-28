Двух выживших после схода лавины в Магаданской области туристов эвакуировали

Сотрудники МЧС России эвакуировали двух туристов с перевала в Магаданской области после схода лавины. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, зарегистрированная в МЧС России группа попала под сход снега на высоте 2 тыс. метров. Выживших нашли в 5 часов утра. В сложных погодных условиях спасатели три часа спускали их на носилках к подножию горы, где их ждала медицинская помощь.

В Ягоднинском районе Магаданской области команда из шести альпинистов попала под внезапный сход лавины. Одного путешественника эвакуировали в больницу. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести. Еще один турист пропал без вести. Поисково-спасательная операция уже проводится.

МЧС направило вертолет для эвакуации туристов после схода лавины на перевале «Дядя Ваня» в Магаданской области.

По данным ведомства, после схода лавины один человек был травмирован и еще один остался невредимым, однако спасти еще четырех участников находившейся на перевале группы не удалось.

Ранее в центре Петропавловска-Камчатского сошла лавина.