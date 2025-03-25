Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Болезнь Альцгеймера предложили выявлять по обонянию

SciRep: обонятельная дисфункция может указывать на болезнь Альцгеймера
close
Depositphotos

Ученые из Массачусетской больницы общего профиля разработали новый обонятельный тест, помогающий обнаруживать признаки когнитивных нарушений. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports (SciRep).

Новая разработка представляет собой набор карточек с ароматизированными этикетками. После обнюхивания каждой из них пациенту предлагается выбрать одно из четырех предложенных названий запаха или сопоставить карточки по парам.

Чтобы оценить эффективность обонятельного теста, ученые провели исследование с участием добровольцев с субъективными когнитивными жалобами (тех, кто самостоятельно сообщал о проблемах с памятью) и испытуемых с диагностированными легкими когнитивными нарушениями. Результаты показали, что с возрастом способность распознавать запахи, запоминать и различать их снижается. При этом обонятельная дисфункция выражается ярче у людей с расстройствами мышления, памяти и внимания.

По словам ученых, такие выводы были справедливы для участников из разных культурных сред (англоговорящих и испаноязычных). Также на результаты теста не влияло наличие или отсутствие ассистентов, что говорит о его высокой потенциальной точности. Авторы отмечают, что в будущих исследованиях можно было бы использовать нейропсихологическое тестирование и понаблюдать за пациентами в течение более длительного времени, чтобы выяснить, может ли этот инструмент прогнозировать развитие болезни Альцгеймера.

Ранее в России нашли новый фермент, который может помочь в лечении деменции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами