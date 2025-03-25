Болезнь Альцгеймера предложили выявлять по обонянию

Ученые из Массачусетской больницы общего профиля разработали новый обонятельный тест, помогающий обнаруживать признаки когнитивных нарушений. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports (SciRep).

Новая разработка представляет собой набор карточек с ароматизированными этикетками. После обнюхивания каждой из них пациенту предлагается выбрать одно из четырех предложенных названий запаха или сопоставить карточки по парам.

Чтобы оценить эффективность обонятельного теста, ученые провели исследование с участием добровольцев с субъективными когнитивными жалобами (тех, кто самостоятельно сообщал о проблемах с памятью) и испытуемых с диагностированными легкими когнитивными нарушениями. Результаты показали, что с возрастом способность распознавать запахи, запоминать и различать их снижается. При этом обонятельная дисфункция выражается ярче у людей с расстройствами мышления, памяти и внимания.

По словам ученых, такие выводы были справедливы для участников из разных культурных сред (англоговорящих и испаноязычных). Также на результаты теста не влияло наличие или отсутствие ассистентов, что говорит о его высокой потенциальной точности. Авторы отмечают, что в будущих исследованиях можно было бы использовать нейропсихологическое тестирование и понаблюдать за пациентами в течение более длительного времени, чтобы выяснить, может ли этот инструмент прогнозировать развитие болезни Альцгеймера.

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