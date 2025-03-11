Врач назвала россиянам неожиданный способ предотвратить болезнь Альцгеймера

Регулярное употребление в пищу чеснока полезно не только в качестве профилактики ОРВИ и гриппа. Если ежедневно съедать по одному зубчику чеснока, то это поможет предотвратить развитие тромбоза и болезни Альцгеймера, рассказала НСН врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

За счет серосодержащих веществ чеснок является противовоспалительным и антибактериальным средством. В нем содержатся селен и германий, поддерживающие иммунную систему. Так как чеснок улучшает состояние крови, повышая её текучесть, то он предотвращает тромбоз. А такое полезное вещество, как аллицин, который выделяется при раздавливании и измельчении чеснока, является профилактикой развития онкозаболеваний.

Если съедать в день один зубчик чеснока, то продолжительность вирусного и простудного заболевания сокращается с пяти дней до полутора суток, отметила Мухина.

«Чеснок расширяет сосуды, снижает артериальное давление. Это также профилактика болезни Альцгеймера, — добавила врач. — И еще чеснок снижает холестерин, так как содержит растворимую клетчатку. Приятный бонус — чеснок дает сытость и уменьшает аппетит».

До этого врач-кардиолог, терапевт клиники «Парацельс» Айгюн Гусейнова заявила «Газете.Ru», что привычные народные методы, а именно чеснок, имбирь, не так действенны в борьбе с ОРВИ, как считается. Так, чеснок, по её словам, может уменьшить концентрацию бактерий в воздухе, но не вылечить.

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