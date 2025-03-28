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Врач рассказала, как распознать дефицит магния в организме

Врач Орлова: появление морщин может говорить о дефиците магния в организме
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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Магний является одним из важнейших минералов для организма, поэтому его нехватка может влиять на внешность и общее самочувствие. Об этом kp.ru рассказала невролог Анастасия Орлова.

«О дефиците магния в организме могут свидетельствовать болезненные менструации, ярко выраженный предменструальный синдром, появление морщин, ухудшение состояния волос и ногтей, отеки и избыточный вес», — сказала врач.

По ее словам, минерал особенно важен для женщин, поскольку его нехватка грозит проблемами с беременностью, включая судороги в ногах и повышенный тонус матки. У мужчин дефицит магния может приводить к снижению уровня тестостерона, увеличению массы тела и снижению либидо.

Орлова добавила, что дефицит минерала может произойти на фоне стресса, чрезмерного употребления алкоголя, сладостей, кофе и газировки.

Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский до этого говорил, что какао содержит большое количество магния и фосфора. По его словам, фосфор участвует в генерации сердечной мышечной ткани. Также там есть теобромин, который нормализует работу центральной нервной системы, помогает выделять дофамин.

Ранее врач назвал главные причины появления судорог.

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