Нутрициолог раскрыл пользу и вред какао

Утверждения о том, что какао содержит большое количество меланина и антиоксидантов, не соответствуют действительности. Этих элементов в напитке крайне мало. Однако в нем содержатся другие полезные вещества. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил диетолог, нутрициолог Роман Пристанский.

«Много магния, фосфора — они тоже нам необходимы. К примеру, фосфор участвует в генерации сердечной мышечной ткани. Также там есть теобромин, который нормализует работу центральной нервной системы, помогает выделять дофамин», — рассказал эксперт.

Он добавил, что серьезных противопоказаний к какао нет, однако его не следует употреблять людям с индивидуальной непереносимостью каких-либо ингредиентов напитка.

Специалист также объяснил разницу между классическим и быстрорастворимым какао. В последнем, по его словам, содержатся разнообразные добавки, к примеру, сахарная пудра, которая добавляет калорий напитку.

Ранее диетолог рассказала, кому не стоит пить какао.