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Врач назвал главные причины появления судорог

Врач Хухрев: судороги могут возникать из-за дефицита железа и магния
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megaflopp/Shutterstock/FOTODOM

Недостаток железа и магния в организме может провоцировать появление судорог. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

По его словам, при появлении непроизвольного болезненного сокращения мышц прежде всего стоит проверить уровень микроэлементов.

«Судороги ног могут появляться и при варикозе. Их провоцируют не сами вены, а плохое питание мышц при этом заболевании», — добавил Хухрев.

Еще одна причина появления неприятных ощущений — сахарный диабет, при котором у пациентов «страдает» микроциркуляция, нервы и мышцы. У людей, занимающихся спортом, судороги могут возникать на фоне перенапряжения. Выявить точную причину поможет врач, заключил эксперт.

Врач-невролог «СМ-Клиника» Наира Курбанова до этого рассказала «Газете.Ru», что под судорогами понимают болезненные ощущения сжатия, скручивания в икроножных мышцах, реже в мышцах бедер и стоп. По ее словам, приводить к возникновению таких симптомов может множество факторов: обезвоживание, повышенные физические нагрузки, переохлаждение, перегревание, избыточное употребление соли, электролитный дисбаланс.

Ранее был назван витамин, который может помочь пожилым при ночных судорогах в ногах.

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