Туристка рассказала о спасении с батискафа «Синдбад»

Российская туристка, которая вместе со своими детьми не попала на утонувший батискаф «Синдбад» в Хургаде, рассказала подробности произошедшего. Ее слова приводит Telegram-канал SHOT.

Женщина подчеркнула, что батискафы прикреплены к одноименной гостинице Sindbad, они отходят от пирса и делают не менее пяти рейсов ежедневно.

По словам туристки, в день инцидента был единственный случай, когда была нарушена безопасность. Батискаф начал тонуть еще около пирса, в тот момент, когда на него погружались туристы. Женщина подчеркнула, что она с детьми не попали на судно потому, что перед ними в очереди на субмарину было минимум семь человек.

По ее словам, все произошло очень быстро, люди оказались в воде и пытались самостоятельно подплыть к пирсу.

В четверг, 27 марта, недалеко от Хургады затонул экскурсионный батискаф с 45 российскими туристами на борту. Десятки россиян пострадали, официально: шесть человек не выжили. По предварительным данным, причиной крушения стала ошибка пилота: он не справился с управлением, судно зацепилось за риф и произошла разгерметизация. Российские туристы, которые погружались в воду на этом же батискафе несколько дней назад, описывают его состояние как «ужасное».

Ранее в Минэкономразвития РФ назвали организатора экскурсии на батискафе в Хургаде.