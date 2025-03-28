Суд вернул МВД иск по делу журналиста Голунова

Суд вернул иск МВД России к бывшим сотрудникам полиции, осужденным по делу Ивана Голунова, о взыскании с них денег из-за нарушений в заявлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В публикации подчеркивается, что истцу предоставили время для устранения недостатков в заявлении до 24 марта включительно. По данным картотеки суда Москвы, повторно иск не был направлен.

В 2024 году адвокат Голунова Сергей Бадамшин заявил, что МВД России подало иск на 1,5 млн рублей к экс-полицейским, осужденным за фабрикацию улик по делу журналиста Ивана Голунова.

Журналист Иван Голунов был задержан в Москве по подозрению в распространении наркотиков 6 июня 2019 года, 8 июня его поместили под домашний арест. Однако уже через три дня он был освобожден, все обвинения с него были сняты. Из МВД были уволены пять полицейских, принимавших участие в задержании Голунова, а также начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков. В декабре того же года стало известно, что по факту задержания журналиста возбуждено дело о превышении полномочий полицейскими.

Ранее журналист Иван Голунов получил автомобильные госномера с числом 228.