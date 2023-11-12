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Журналист Иван Голунов получил автономера с числом 228

Обвиненный в сбыте наркотиков журналист Голунов получил автономера с числом 228

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Журналист Иван Голунов, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков по статье 228.1 УК РФ, получил автомобильные номера с числом 228. Соответствующий пост он опубликовал в своем аккаунте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, он вернул номера обратно в ГИБДД. Голунов сомневается в том, что ему выдали такие номера специально.

«Думаю, что это какая-то случайность, такая ирония судьбы. Не думаю, что это было сделано специально, я еще не так хорошо думаю о сотрудниках», — поделился журналист.

Он добавил, что ему выдали новые номера без лишних вопросов.

6 июня 2019 года в центре Москвы был задержан журналист-расследователь Иван Голунов. Полицейские заявили, что нашли у него в рюкзаке свертки с наркотиками, также запрещенные вещества якобы нашли на квартире у задержанного (потом выяснилось, что это заявление оказалось ложным). Голунов был обвинен в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, суд отправил журналиста под домашний арест.

11 июня того же года глава МВД Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного дела против журналиста и освобождении Голунова.

До этого адвокат Сергей Бадамшин сообщал РИА Новости, что бывшего полицейского Дениса Коновалова, осужденного по делу журналиста Ивана Голунова, освободили от наказания в виде принудительных работ.

Ранее осужденный в США за хакерство россиянин Украинский вышел из тюрьмы.

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