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Спасательный вертолет добрался до попавших под лавину на Колыме туристов

Вертолет МЧС добрался до туристов, попавших под лавину на Колыме
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Вертолет добрался до туристов, попавших под лавину на перевале «Дядя Ваня» в Магаданской области. Началась операция спасения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В публикации отмечается, что началась операция по спасению туристов.

Также на место инцидента выдвигаются два специалиста из поселка Синегорье на своих снегоходах, еще один снегоход везут из поселка Дебин.

До этого сообщалось, что МЧС направило вертолет для эвакуации туристов после схода лавины на перевале «Дядя Ваня» в Магаданской области.

По данным ведомства, после схода лавины один человек был травмирован и еще один остался невредимым, однако спасти еще четырех участников находившейся на перевале группы не удалось.

Перед этим сообщалось, что в Ягоднинском районе Магаданской области попала под внезапный сход лавины команда из шести альпинистов. Одного путешественника эвакуировали в больницу. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести. Еще один турист пропал без вести. Поисково-спасательная операция уже проводится.

Ранее в центре Петропавловска-Камчатского сошла лавина.

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